OL : Lyon va éliminer le Barça, c'est écrit !

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Dans deux jours, l'Olympique Lyonnais abordera LE match de sa saison contre le FC Barcelone en Ligue des Champions.

Si ce choc européen revêt une importance toute particulière pour les joueurs rhodaniens, qui veulent toujours se montrer à leur avantage dans les grands rendez-vous, cette rencontre est aussi capitale pour Bruno Genesio. En fin de contrat en juin prochain, l'entraîneur des Gones jouera plus ou moins son avenir à la tête de l'OL au Camp Nou. De quoi coller une sacrée pression, même si les performances de son Lyon en championnat, d'ici à la deadline du 31 mars, compteront aussi dans l'esprit de Jean-Michel Aulas. C'est donc pour toutes ces raisons que les Gones sont programmés à faire une grande performance au Barça. Pascal Dupraz en est convaincu.

« Je pense que la qualité du jeu de Lyon nous autorise à y croire. En tant que fervent supporter de l'OL, comme avec tous les clubs français en Coupe d'Europe, je pense que l'OL va créer l'exploit. Ils n'ont qu'à regarder ce qu'ont fait l'Ajax et Manchester United la semaine dernière. Ils étaient des outsiders contre le Real et le PSG, et ils se sont qualifiés au final », a lancé, sur Canal+, l'ancien coach de Toulouse, qui sait que l'OL est capable du meilleur en C1, comme cela a été le cas à Manchester City en début de saison.