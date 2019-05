OL : Lyon va battre Lille, Gilles Favard mise son salaire

Dans : OL, Ligue 1, LOSC.

Lille a six points d'avance sur Lyon avant ce match au sommet de la 35e journée de Ligue 1, et le LOSC peut donc sereinement débarquer au Groupama Stadium, même si rien n'est fait pour la place de dauphin du Paris Saint-Germain. Evoquant cette rencontre entre deux grosses cylindrées de notre Championnat, Gilles Favard annonce que c'est l'Olympique Lyonnais qui est le grandissime favori. Et le consultant de la chaîne L'Equipe estime qu'il n'y aura probablement pas photo entre la formation de Bruno Genesio et celle de Christophe Galtier.

Car pour Gilles Favard, l'OL a plusieurs atouts dans les mains. « Lyon va jouer une jeune équipe de Lille qui va avoir la pression parce qu'en cas de bon résultat, le club sera certain d'être second. Je pense que ce n'est pas une équipe qui peut supporter de grosses pressions surtout qu'à Lyon le stade va être complet. Toute la ville de Lyon va être derrière son équipe. Il va y avoir une ambiance extraordinaire et Lyon a typiquement l'équipe pour bousculer et faire déjouer Lille sur ce genre de matchs », prévient le consultant, qui ne voit pas comment cette affiche du dimanche soir pourra échapper à Anthony Lopes et ses coéquipiers. On attendra 23h avant de dire si Gilles Favard était visionnaire...ou pas.