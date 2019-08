OL : Lyon, un choix plus que logique pour Jeff Reine-Adélaïde

Dans : OL, Ligue 1, Mercato, SCO.

Officiellement présenté ce vendredi, en marge du match entre l’Olympique Lyonnais, son nouveau club, et le SCO d’Angers, son ancien club, Jeff Reine-Adélaïde a expliqué son choix.

Suite à un très bon début d’année 2019, Jeff Reine-Adélaïde avait l’embarras du choix pour la suite de sa carrière. Pisté par quelques clubs étrangers, le joueur de 21 ans disposait surtout de pistes en Ligue 1, où Monaco et Nice étaient particulièrement intéressés. Mais au final, JRA a choisi de rejoindre le club rhodanien. Recruté cette semaine pour 25 millions d’euros, l’international espoirs est donc devenu le joueur le plus cher de l’histoire de l’OL. Ce qui ne l'empêchera pas de dormir, sachant qu’il est apparu tout heureux aux côtés de Jean-Michel Aulas, Juninho et Florian Maurice.

« Je suis très heureux de signer à l’OL. C’est un privilège pour moi, car c’est un club historique. Il y a beaucoup de joueurs qui ont fait une très belle carrière ici. L’aspect sportif aussi est important, c’est un beau projet pour moi. Après l’Euro Espoirs, j’ai posé des questions à quelques joueurs pour savoir comment ça se passait dans le club. Il y a beaucoup de choses qui ont fait pencher la balance. D’abord, l’aspect historique. Il y a des installations incroyables. Oui, c’est un coach tout frais. Il peut beaucoup m’aider. Il y a la Ligue des Champions aussi, qui est une compétition importante. Mon poste ? J’ai une préférence pour le milieu de terrain. Je préfère ce poste, mais après, je suis à disposition du coach s’il veut me faire jouer sur un côté. Je veux juste enfiler mes crampons, jouer avec mes partenaires. C’est ce qui me rend heureux », a lancé, devant les médias, le nouveau milieu offensif de Lyon, qui sait qu’il devra se battre pour occuper une place de titulaire. Après son échec à Arsenal (2015-2018), Reine-Adélaïde devra montrer qu’il a le talent pour s’imposer dans un club européen.