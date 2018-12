OL : Lyon tremble pour Ndombele, et ça se comprend

Dans : OL, Ligue 1.

Parfois moins tranchant en championnat, Tanguy Ndombele enfile en tout cas toujours sa cape de super-héros en Ligue des Champions, où il est l’homme fort de l’Olympique Lyonnais.

Impressionnant dans les deux confrontations face à Manchester City et Hoffenheim, l’international français provoque néanmoins la vive inquiétude de tout un club. Le milieu de terrain est sorti blessé du match face à Rennes en raison d’une grosse entorse à la cheville. L’ancien amiénois a beaucoup de mal à poser son pied au sol, et aurait été forfait pour le match de ce week-end sans les annulations. Son rétablissement pour mercredi prochain et le match face à Donetsk est encore incertain, même s’il ne fait aucun doute que l’OL va tout faire pour que Ndombele soit de la partie en Ukraine.