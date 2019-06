OL : Lyon tenté par le gros coup Steven Nzonzi !

Dans : OL, Mercato, Serie A.

En quête d’un milieu de terrain défensif dès le premier jour de son intronisation, Juninho s’est renseigné auprès du champion du monde Steven Nzonzi.

Depuis son titre en Russie et sa belle saison avec Séville, le longiligne milieu n’a pas vraiment répondu aux attentes du côté de la Roma, qui avait tout de même déboursé 25 ME pour le faire venir. Résultat, les dirigeants de la Louve étudieront les propositions pour le Français, surtout en l’absence de qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Une compétition que l’ancien caennais pourrait disputer avec l’Olympique Lyonnais selon Il Messagero.

Le journal italien annonce que le milieu de terrain intéresse les dirigeants lyonnais, histoire de faire venir un joueur d’expérience et de qualité dans l’entrejeu. Le prix pourrait également être intéressant, car en dépit des trois années de contrat restantes de Nzonzi, la Roma pourra difficilement demander plus que 20 ME pour le joueur de 30 ans après sa saison en demi-teinte. Une opportunité à saisir pour l’OL, et Jean-Michel Aulas, qui adorerait l’idée de se payer un champion du monde pour une somme abordable.