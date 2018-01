OL : Lyon se mêle de la polémique Neymar-Cavani

Dans : OL, PSG, Ligue 1.

Avant le choc face à l’Olympique Lyonnais dimanche soir en Ligue 1, le Paris Saint-Germain est confronté à une nouvelle affaire.

Malgré ses quatre buts et ses deux passes décisives contre Dijon (8-0) mercredi, Neymar s’est fait siffler par une partie du Parc des Princes. La raison ? L’attaquant brésilien n’a pas cédé son penalty à Edinson Cavani qui aurait pu devenir le meilleur buteur de l’histoire du club. Une polémique jugée ridicule du côté de Lyon où l’entraîneur Bruno Genesio conseille plutôt aux supporters de savourer les performances de l’ancien Barcelonais.

« J'aimerais bien avoir Neymar dans mon équipe, qu'il marque quatre buts même s'il tire le penalty qui aurait permis à Cavani de battre le record. De toute façon, Cavani va battre le record. Pas dimanche j'espère, mais il le battra. Donc je trouve un peu déplacé de siffler un tel joueur quand on a la chance de le voir jouer tous les 15 jours, de voir ce qu'il fait pour l'équipe. Après, ce n'est pas mon problème, c'est celui des Parisiens. J'en ai assez à régler ici sans me mêler des leurs. Mais il faut quand même reconnaître le talent et la qualité des joueurs », a réagi le coach de l’OL, surpris par l’attitude du public parisien.