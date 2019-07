OL : Lyon se fait des nœuds à la tête pour remplacer Fekir !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

La semaine dernière, l’OL a officiellement enregistré le départ de Nabil Fekir, lequel a été transféré au Bétis Séville pour 20 ME hors bonus.

Indéniablement, l’international français laisse un gros vide au sein de l’effectif rhodanien, malgré sa saison contrastée l’an passé. Ces derniers jours, la tendance semblait être au recrutement d’un milieu relayeur pour combler le départ de Fekir, avec notamment l’émergence de la piste Bourigeaud. Mais du côté de l’OL, on envisage visiblement toutes les possibilités et on se demande encore quelle option est à privilégier, comme l’a indiqué Sylvinho dans les colonnes de L’Equipe.

« Recruter un milieu pour remplacer Fekir ? Cela peut être une possibilité. On peut aussi recruter un autre défenseur. Nous verrons. Ce n'est pas une chose facile de remplacer Nabil. Nabil est un grand joueur, important, avec une qualité technique extraordinaire. Nous verrons comment l'équipe va se construire et si on aura besoin d'un joueur de ce profil. Parce qu'on peut aussi tenir un autre discours et se dire qu'on ne va pas prendre un joueur pour en prendre un. Nous devons voir s'il peut véritablement nous aider. C'est une question d'opportunité » a lâché l’entraîneur rhodanien, encore dans le flou concernant la succession de Nabil Fekir à Lyon.