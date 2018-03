OL : Lyon sans Fekir, Tousart n'en fait pas un drame

Dans : OL, Ligue 1.

Alors que l'Olympique Lyonnais va devoir faire sans Nabil Fekir pour encore quelques semaines, Lucas Tousart estime que l'équipe de Bruno Genesio peut s'en sortir en l'absence de son capitaine.

Malgré sa victoire contre Caen au Groupama Stadium (1-0), sa première en Ligue 1 depuis le fameux succès contre le PSG fin janvier, le club rhodanien n'était pas à la fête dimanche. Puisqu'après la rencontre, la formation de Jean-Michel Aulas a annoncé une mauvaise nouvelle à propos de l'état de santé de Nabil Fekir. À l'infirmerie depuis le derby contre l'ASSE du 25 février dernier (1-1), le capitaine des Gones va subir une arthroscopie au genou droit ce mardi, et sera donc absent pour encore un petit mois. Une indisponibilité gênante avant une semaine importante, et des matchs contre Moscou en Europa League et face à l'OM en Ligue 1, qui ne perturbe pourtant pas tellement l'effectif lyonnais.

« Il va falloir faire sans lui, comme on l'a bien fait la semaine dernière... Nabil est un joueur important. Je suis déçu pour lui, car cette blessure l'handicape. Petit à petit, on essaye de faire avec cette absence. Et on a montré contre Caen qu'on avait des arguments pour faire sans lui, même si c'est notre capitaine. On aimerait tous qu'il joue avec nous. Ça fait trois matchs qu'on joue sans lui, c'est malheureux, mais c'est comme ça... », a concédé, en zone mixte, Lucas Tousart, qui espère donc que cette blessure de Fekir sera un mal pour un bien dans l'idée que l'attaquant français revienne au top de sa forme en fin de saison pour faire gagner Lyon.