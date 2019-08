OL : Lyon s'offre Reine-Adelaïde grâce à un finish bluffant !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, SCO.

L’information s’est répandue mardi à la vitesse de l’éclair et elle ne laisse désormais plus aucune place au doute. Révélation de la saison dernière à Angers et auteur d’un match très abouti contre Bordeaux lors de la première journée, Jeff Reine-Adelaïde va s’engager à Lyon dans les prochaines heures pour un montant estimé à 25 ME + 5 ME de bonus. Un joli coup de la part des Gones d’autant que selon L’Equipe, qui fait le point sur le dossier ce mercredi matin, l’écurie de Jean-Michel Aulas était loin d’être en pole position il y a encore quelques jours de cela…

« Cette issue semblait encore bien lointaine avant le week-end dernier. Le club rhodanien avait sondé l’entourage du joueur en fin de saison passée mais le dossier n’avait pas dépassé la simple prise de renseignement. Lille semblait alors en pole pour le recruter en cas d’offre satisfaisante pour Angers. Elle n’est jamais venue du Nord, ni du FC Porto, qui avait obtenu l’accord de principe du joueur » indique le média, qui précise par ailleurs que l’AS Monaco avait offert une indemnité de transfert plus importante à Angers, environ 30 ME hors bonus. Mais « cette destination vers un Rocher privé de Coupe d’Europe et toujours effrité par les dégâts causés pas sa saison passée ne semblait pas emballer le joueur outre-mesure ». C’est donc l’OL qui, grâce à un sprint final bluffant, rafle la mise. Et pourrait compter dans ses rangs le phénomène angevin dans les prochaines heures…