OL : Lyon rêve de ce Mexicain à 30ME, Arsenal aussi !

Même s’il a effectué un étonnant rétropédalage sur Twitter, Jean-Michel Aulas a confié sur RMC Sport que l’OL souhaitait recruter deux joueurs ayant disputé le Mondial. Depuis cette déclaration, les supporters rhodaniens cherchent, tels des enquêteurs, qui sont les deux joueurs visés. Et un nom revient avec insistance, en plus de faire l’unanimité, celui du Mexicain Hector Herrera. Le milieu de terrain du FC Porto semble avoir le profil idéal pour concurrencer Tanguy Ndombélé et Houssem Aouar au milieu de terrain et offrir son expérience aux jeunes Lyonnais.

Selon O-Jogo, l’intérêt de l’OL est réel. Mais il faudra débourser environ 30ME pour déloger Hector Herrera du FC Porto. Une somme colossale qui pourrait bien refroidir Jean-Michel Aulas, d’autant que Lyon a un concurrent de poids dans ce dossier. Effectivement, le média portugais affirme que les Gunners d’Arsenal sont également dans la course. Une information confirmée par le média ESPN, qui explique qu’Unai Emery apprécie beaucoup le profil du Mexicain. Reste à savoir si Arsenal souhaitera recruter Hector Herrera en plus de Lucas Torreira, le transfert de l’international uruguayen à Londres étant imminent. C’est en tout cas un dossier qui sera assurément complexe à boucler pour les dirigeants du récent 3e de L1…