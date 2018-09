OL : Lyon retombe dans ses travers, Aouar est désabusé

Dans : OL, Ligue 1, FC Nantes.

Houssem Aouar, buteur de l'OL ce samedi soir, après le match nul contre Nantes (1-1) : « On n'a pas fait ce qu'il fallait. C'était flagrant, avec un manque d'investissement et d'intention dans certaines phases défensives. Quand on ne fait pas les choses ensemble, on sait ce qui nous arrive... Je ne sais pas pourquoi les choses ont changé par rapport aux derniers matchs. On aimerait faire un résultat à chaque match, mais ce n'est pas le cas... Ce n'est pas un trop plein de confiance. Le penalty loupé de Fekir ? Ce n'est pas un souci, ça arrive à tout le monde... Mais je suis très déçu. Des mauvaises habitudes sont revenues, avec un manque de réussite aussi. On ne méritait pas de gagner. Un problème physique ? Peut-être avec l'enchaînement des matchs, mais on devait gagner trois points contre une équipe de Nantes en difficulté. Le match de mardi en tête ? Je ne sais pas, même si c'est la Ligue des Champions... », a-t-il lancé sur OL TV.