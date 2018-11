OL : Lyon rejette les billets verts avant le derby

Dans : OL, Ligue 1.

Interdits de déplacement, les supporters de Saint-Etienne ont utilisé tous les recours possibles pour contester cette décision, sans réussite.

Ils devront donc rester chez eux pendant que leur équipe jouera ce vendredi soir au Groupama Stadium. Cela avait été le cas lors du match entre l’OL et l’OM en début de saison, et cette décision n’avait pas empêché de nombreux fans marseillais de prendre place dans l’enceinte de Décines. Pour éviter cela, l’Olympique Lyonnais a publié un communiqué annonçant que plusieurs dizaines de billets, achetés par internet depuis la région de Saint-Etienne, avaient été annulés ces dernières heures, tout en informant par mail leur détenteur qu’ils ne seraient pas autorisés à entrer dans le stade ce vendredi soir.

« En complément, pour des raisons de sécurité et en lien avec les arrêtés, plusieurs dizaines de billets ont été annulés par l’Olympique Lyonnais et les acheteurs avertis par mail afin qu’ils ne se présentent pas au stade pour le match de ce soir », a expliqué l’OL, qui rappelle que tous les sympathisants stéphanois seront interdits d’accès et seront remis aux forces de l’ordre en cas de présence dans ou aux abords du stade. A noter que les supporters lyonnais ont été officiellement prévenus, les fauteurs de trouble seront sanctionnés, et le filet de protection derrière les buts sera remis contre Manchester City si des incidents devaient avoir lieu face à l’ASSE.