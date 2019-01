OL : Lyon reçoit un conseil en or de Tolisso pour atteindre son rêve

Dans : OL, Ligue 1, Ligue des Champions.

Champion du monde avec les Bleus cet été, Corentin Tolisso continue de suivre de près l’actualité de l’Olympique Lyonnais, club qu’il a quitté en juillet 2017. Et bien évidemment, le milieu de terrain du Bayern Munich était devant sa télévision dimanche dernier afin de suivre le derby entre les Gones et l’AS Saint-Etienne, remporté par la troupe de Bruno Genesio (1-2). Interrogé par TF1, il est revenu sur cette victoire, mais également sur la course au podium. Selon lui, l’OL doit impérativement afficher un visage plus conquérant face aux supposés « petits » de L1 pour atteindre son objectif de la saison, à savoir une place sur le podium.

« Oui, je suis l'OL. Je ne regarde pas tous les matchs mais j'ai regardé le derby, j'étais très content pour eux qu'ils gagnent d'une belle manière (1-2). Il faut qu'ils continuent, qu'ils soient plus présents lors des matchs supposés un peu plus simples. J'y crois pour le podium » a confié le milieu de 24 ans avant de s’exprimer sur le choc qui attend l’OL en Ligue des Champions le 19 février prochain face au FC Barcelone. « Si j'y crois pour Lyon ? Oui bien sûr, tout est possible. Lors des gros matchs, Lyon est très bon, on l'a vu contre Manchester City. On sait que ça va être très compliqué, ils ont le meilleur joueur du monde avec eux. Ils ont une équipe forte et il faudra deux exploits ». L’OL sait ce qu’il lui reste à faire, aussi bien en Ligue 1 qu’en Ligue des Champions : suivre les conseils de son ancien leader…