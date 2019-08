OL : Lyon prépare une offre XXL pour boucler le mercato !

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Dans désormais moins d'une semaine, l'Olympique Lyonnais aura repris le chemin de la Ligue 1, puisque l'OL jouera à Monaco vendredi soir le match qui marquera l'ouverture de la saison 2019-2020. Mais s'il a déjà été très spectaculaire, le mercato du club de Jean-Michel Aulas pourrait l'être encore plus, battant notamment le récent record pour l'achat d'un joueur. En effet, ce samedi, Le Progrès confirme que l'Olympique Lyonnais pourrait payer les 37ME réclamés par l'AC Milan pour s'offrir Suso, le milieu offensif du club lombard dont le nom circule depuis plusieurs jours dans la capitale des Gaules.

Alors que le dossier semblait impossible à boucler pour l'OL il y a deux semaines, le club rhodanien semble proche de revenir à la charge avec cette proposition colossale, qui est supérieure aux 30ME déjà payés il y a quelques semaines par Lyon pour recruter Joachim Andersen. Le duo Syvinho-Juninho est visiblement très convaincant auprès des dirigeants de l'OL lorsqu'il s'agit de recruter des renforts lors de ce mercato 2019, même s'il est vrai qu'avec les ventes de Ferland Mendy, Nabil Fekir et Tanguy Ndombele, l'Olympique Lyonnais a bien rempli ses caisses. La signature de Suso, lequel a un gros salaire à l'AC Milan, serait un gros renfort de plus pour un OL qui veut devenir plus qu'un outsider pour le PSG en Ligue 1 et qui s'en donne les moyens.