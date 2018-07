OL : Lyon prépare des surprises avec ses deux recrues

Dans : OL, Mercato.

Toujours pas de nouvelles recrues cet été à Lyon, ce qui est rare à l’approche du mois d’août.

Mais la reprise a permis de récupérer deux éléments achetés en janvier, à savoir Martin Terrier et Léo Dubois. Des opportunités que l’OL ne voulait pas manquer, et qui ont provoqué cette prise de position en amont. Conséquence, il y a des bouchons au poste d’arrière droit, mais aussi devant ou, si Nabil Fékir reste, cela risque faire un paquet de joueurs (Fékir, Depay, Mariano, Cornet, Traoré, Terrier, voire Myziane et Gouiri) pour un nombre de places limitées. Mais pas de panique, Florian Maurice a tout prévu, puisque selon le recruteur en chef de l’OL, les deux nouveaux arrivants peuvent se distinguer par leur polyvalence.

« J’ai suivi toute la saison les matchs des deux joueurs. Ils ont plu immédiatement à Bruno. On était à la recherche de joueurs avec un peu d’expérience. Léo a fait toute une saison avec le FC Nantes. Il est capable aussi d’évoluer côté gauche ou même un peu plus haut sur le terrain. Il a des qualités naturelles d’un latéral droit avec de la vitesse, du volume et sur le plan offensif. Il a un bel avenir à ce poste-là », a livré l’ancien avant-centre de l’OL et du PSG, pour qui Terrier peut donc être utilisé à trois postes différents. Même son de cloche en ce qui concerne l’ex-lillois et strasbourgeois.

« Martin, de par son parcours avec les Espoirs où il a été très performant, correspondait au profil. Il est capable de jouer à différents postes devant, sur les côtés ou seul. Il est très doué techniquement et c’est un très bon finisseur. Il a le bon geste et est calme devant le but. Sa marge de progression est grande… S’ils continuent comme ça, ils seront susceptibles de jouer en équipe de France. Ils ont aussi un état d’esprit remarquable et c’était important pour nous », a lancé un Florian Maurice qui voit donc très grand pour ces deux recrues, qui ont comme point commun de ne jamais avoir encore disputé un seul match de Coupe d’Europe. Cela ne devrait pas tarder.