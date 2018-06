OL : Lyon pousse très fort ce milieu vers la sortie

Dans : OL, Mercato.

Réputé pour la qualité de son centre de formation, l’Olympique Lyonnais a également le nez creux lorsqu’il s’agit de recruter de jeunes joueurs prometteurs.

Pour s’en convaincre, il suffit de prendre l’exemple de Tanguy Ndombele, prêté par Amiens cette saison et déjà convoité par les plus grosses écuries européennes. Mais le club rhodanien ne réussit pas tous ses paris. Ces dernières années, le recrutement a connu quelques flops comme Olivier Kemen (21 ans), qui n’a jamais réussi à percer après son arrivée en 2015.

Le milieu de terrain barré par la concurrence poursuit donc son évolution en prêt au Gazélec Ajaccio depuis janvier 2017. Et n’aura pas non plus sa chance à l’OL la saison prochaine. En effet, la direction a décidé de ne pas conserver Kemen, annonce Made In Foot. Une décision qui risque d’agacer l’ancien joueur de Newcastle, déjà remonté contre le club et Bruno Genesio l’été dernier lorsqu’il s’était aperçu qu’il n’entrait pas dans les plans du coach. Un an plus tard, rien n’a changé pour le Franco-Camerounais sous contrat jusqu’en 2019.