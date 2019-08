OL : Lyon plus faible ou plus fort après le mercato ? Il hésite

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Désireux de renforcer de manière importante son effectif au mercato, l’Olympique Lyonnais a frappé fort en s’attachant les services de Thiago Mendes, Joachim Andersen, Jeff Reine-Adelaïde ou encore Youssouf Koné. Néanmoins, le mercato a également été très agité dans le sens des départs avec trois transferts majeurs, ceux de Nabil Fekir, Ferland Mendy et Tanguy Ndombele. Et c’est précisément car des internationaux reconnus ont quitté le navire que le journaliste Eric Silvestro refuse de s’enflammer. Pour lui, il est actuellement impossible de savoir si l’OL s’est renforcé ou affaibli au mercato.

« Un grand mercato pour l’OL ? Grand, ça me parait exagéré. Ils ont fait un bon mercato. Andersen, c’est prometteur. Reine-Adélaïde, ce sera un très bon choix. Pour ces deux joueurs, Lyon, qui n’a pas l’habitude de mettre des sommes folles sur le mercato, a posé beaucoup d’argent. Ce n’est pas rien. Reine-Adélaïde est un futur espoir, il sera peut-être vendu pour 60 ME comme Ndombele dans quelques années. Mais là, ça fait très cher. Et on oublie que Fekir, Ndombele et Mendy sont partis. C’est quand même trois énormes départs. C’est dur de remplacer des joueurs comme ça. Après, Mendes, c’est le meilleur coup de Lyon. Dans le mercato lyonnais, il y a donc de bons choix, mais pas d’assurance » a indiqué le consultant de La Chaîne L’Equipe, qui demande donc à voir avant de s’enflammer pour l’OL au mercato.