OL : Lyon pigeon du mercato, le risque est énorme !

Dans : OL.

Outre la défaite contre Rennes à domicile, l’Olympique Lyonnais a appris deux mauvaises nouvelles dimanche soir avec les graves blessures de Memphis Depay et de Jeff Reine-Adelaïde.

Les deux joueurs souffrent d’une rupture des ligaments croisés, et seront donc forfaits jusqu’à la fin de la saison. Un énorme coup dur pour l’Olympique Lyonnais, lancé dans la course au podium et qui a perdu ses deux joueurs les plus créatifs en attaque. Pour Jocelyn Gourvennec, il est bien évident que l’OL devra agir au mercato hivernal afin de compenser les pertes de l’international néerlandais et de l’ancien meneur de jeu d’Angers. Néanmoins, les risques de surpayer les joueurs courtisés sont immenses selon le consultant de Canal Plus.

« Lyon va très clairement devoir recruter cet hiver. Depay et Reine-Adelaïde, ce sont les deux joueurs de très haut niveau qu’ils ont sur le plan offensif en plus d’Aouar. Le problème, c’est que le mercato de janvier est très difficile. Soit vous récupérez des joueurs en manque de temps de jeu, soit vous allez surpayer des joueurs de ce top niveau-là pour les remplacer et jouer le championnat et la Ligue des Champions » a indiqué celui qui était proche de devenir l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais en octobre dernier, avant que Rudi Garcia ne finisse finalement par convaincre Jean-Michel Aulas et Juninho. Reste désormais à voir comment les dirigeants rhodaniens s’y prendront pour renforcer l’OL au mercato, sans pour autant se faire rouler dans la farine…