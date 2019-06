OL : Lyon panique pour son prodige, la Juve en rajoute une couche

Dans : OL, Serie A, Mercato.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les joueurs de l’Olympique Lyonnais ont la cote sur le marché des transferts.

Après le transfert de Ferland Mendy au Real Madrid, Tanguy Ndombele devrait lui aussi rejoindre un grand d’Europe cet été. Et le milieu français ne sera peut-être pas le dernier. Comme nous vous l’indiquions jeudi, la Juventus Turin et son directeur sportif Fabio Paratici ont pris des renseignements sur l’attaquant Amine Gouiri (19 ans). Et au passage, le dirigeant turinois en aurait profité pour évoquer un dossier sensible à Lyon.

En effet, Tuttosport révèle l’intérêt de la Vieille Dame pour le très jeune Rayan Cherki (15 ans). L’article n’évoque pas la réponse donnée, mais on imagine que le président Jean-Michel Aulas s’est montré catégorique. Le pensionnaire de Ligue 1 veut absolument conserver son milieu offensif jamais apparu en équipe première. Et le convaincre de rester puis de signer son premier contrat professionnel au sein de son club formateur. Une mission complexe compte tenu des nombreuses équipes intéressées par Cherki, dont l’accord de non-sollicitation expire à la fin du mois.