OL : Lyon ou Valence, Fekir ne doit pas hésiter au mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Liga.

En fin de contrat avec l’Olympique Lyonnais dans un an, Nabil Fekir ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait.

Et pour cause, le capitaine rhodanien aimerait quitter l’OL pour s’affirmer dans un grand club européen mais pour l’heure, les offres ne pleuvent pas. Néanmoins, Jorge Mendes est à la manœuvre et grâce au super agent portugais, le FC Valence pourrait se positionner rapidement pour enrôler le milieu de terrain de 25 ans. Une offre d’environ 30 ME est dans les tuyaux et si elle devrait être acceptée par Lyon, la réponse de Nabil Fekir est encore un mystère. Agent de joueurs et consultant sur La Chaîne L’Equipe, Samir Khiat estime que le milieu lyonnais a tout intérêt à accepter une éventuelle proposition du FC Valence. Et cela pour plusieurs raisons.

« Fekir doit-il aller à Valence ? Oui, car Valence a une histoire. C’est un grand club. Aujourd’hui, Valence est qualifié pour la Ligue des Champions. Il lui reste un an de contrat, il veut partir de l’OL. Aulas a énormément d’estime pour lui, mais par rapport au mercato et à son style de jeu dans le 4-3-3 de Sylvinho, il doit partir. Et en plus, le championnat espagnol est fait pour lui. Je pense que c’est une très bonne opportunité pour lui pour pouvoir s’affirmer en Europe » a-t-il expliqué dans des propos rapportés par FootRadio.com. Reste désormais à voir comment s’articulera le mercato de Nabil Fekir dans les prochaines semaines. Car cela aura forcément une incidence sur les choix futurs de l’OL sur le marché des transferts…