OL : Lyon ou le Real Madrid au mercato ? 0% d'hésitation

Dans : OL.

Cet été, l’Olympique Lyonnais a réalisé une excellente opération financière en vendant Ferland Mendy au Real Madrid contre un chèque de 48 ME.

Sur le plan sportif, ce départ est tout de même très préjudiciable à l’Olympique Lyonnais, tant l’international français affichait un niveau de performance élevé dans la capitale des Gaules. Mais pour l’état-major rhodanien, ce départ était tout simplement inévitable. Et pour cause, dans une interview accordée à la chaîne TV officielle du Real Madrid, Ferland Mendy a indiqué qu’il avait personnellement demandé à quitter l’Olympique Lyonnais afin de réaliser son rêve en signant dans la capitale espagnole.

« Mon rêve était de jouer au Real Madrid, et j’ai pu l’exaucer cet été. Ça a été une grande satisfaction pour moi. C’est un rêve de jouer dans la meilleure équipe du monde. On n’a pas beaucoup d’opportunités comme celle-là dans la vie. Quand elle arrive, il faut la saisir » a indiqué le défenseur gauche du Real Madrid, qui n’a pas caché que son ambition était désormais de chiper définitivement la place de la légende brésilienne Marcelo. La concurrence fait rage pour Ferland Mendy au Real Madrid… mais également chez les Bleus. A six mois de l’Euro, l’ancien de l’OL n’est pas en ballotage favorable face à Lucas Hernandez, Lucas Digne et Benjamin Mendy. Mais s’il s’impose au Real et qu’il retrouve son niveau de la saison dernière, alors ce second rêve sera permis…