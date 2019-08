OL : Lyon obligé d'avancer l'opération mercato 2 !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais n'a pas traîné lors de ce mercato, mais il n'empêche qu'à moins d'une semaine de la reprise de la Ligue 1, l'OL ne semble pas vraiment s'être renforcé après les départs des cadres qu'étaient Ferland Mendy, Tanguy Nddombele, et Nabil Fekir. Et les deux derniers matches de préparation perdus contre Liverpool et Bournemouth ont de quoi inquiéter, tant la formation de Sylvinho est apparue dans le dur sur la totalité des secteurs de jeu. Résultat, les supporters s'agacent un peu et attendent de voir si Jean-Michel Aulas signera d'autres chèques pour apporter du poids à l'OL.

Pour Bilel Ghazi, il est évident que l'Olympique Lyonnais va se renforcer d'ici la fin du marché des transferts, et probablement plus vite que cela avait été envisagé par le staff et les dirigeants de l'OL. « Si aucune info n’est sortie, c’est que tout était gelé. Après la 1ere partie animée de mercato, l’idée de l’OL était d’attendre les matches amicaux plus le début de Championnat avant de passer à une éventuelle 2e phase d’ajustement. Là, je me dis qu’ils ne vont peut être pas attendre la mi-août... », avoue le journaliste de L'Equipe, convaincu que Lyon va devoir se secouer dans les prochains jours afin d'éviter un gros mal de crâne.