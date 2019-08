OL : Lyon obéit à Sylvinho, ça change tout !

Dans : OL, Ligue 1.

Malmenée durant les matches de préparation, l'équipe lyonnaise s'est brusquement ressaisie pour son premier match de la saison vendredi soir à l'AS Monaco. Bien évidemment, il est trop tôt pour tirer des conclusions suite au départ de Bruno Genesio et son remplacement par Sylvinho sur le banc de l'OL. Mais pour Giovanni Castaldi, il est clair que les joueurs de l'Olympique Lyonnais semblent nettement plus disciplinés que ces dernières années et cela change tout pour l'OL à l'entame de cette saison 2019-2020.

Sur Yahoo, le journaliste espère pour Lyon que ce changement d'attitude va continuer. « Evidemment Lyon a montré de bonnes choses, mais il faut tenir compte de la physionomie du match. L’OL marque vite, il y a le carton rouge de Fabregas, et Monaco c’est une blague cette équipe (...) J’ai aimé quand Koné a dit en sortant du terrain que même s’il avait eu envie de monter, il avait préféré respecter le projet de jeu de son entraîneur. L’an passé, à Lyon, il y avait un manque de discipline. L’Olympique Lyonnais est une équipe douée et capable d’embêter tout le monde si collectivement et dans le travail ils sont sérieux. J’aime bien cet état d’esprit », a confié Giovanni Castaldi, qui a apprécié la copie rendue par l'Olympique Lyonnais en Principauté. Un résultat positif à confirmer vendredi contre Angers, qui a été une des bonnes surprises de la première journée de Ligue 1.