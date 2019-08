OL : Lyon numéro 1 du mercato, il valide

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, OM, Monaco.

L'Olympique Lyonnais n'a peut-être pas encore terminé son mercato estival 2019, mais c'est une évidence Jean-Michel Aulas a tenu parole lorsqu'il a annoncé en fin de saison que les choses allaient bouger. Outre le remplacement de Bruno Genesio par Sylvinho, et le départ de trois cadres (Mendy, Ndombele, Fekir), l'OL a également fait signer des joueurs à très fort potentiel, même si pour cela il lui a fallu signer quelques beaux chèques. Mais, avant même de savoir si Suso rejoindra l'effectif lyonnais avant la fin de saison, Giovanni Castaldi estime que JMA a réussi le meilleur mercato des clubs de L1, si l'on met le PSG à part.

Et le journaliste de Yahoo de confier précisément son sentiment. « Le classement des mercatos en L1 entre Lyon, Marseille et Monaco ? Je mets l’OL en premier. L’OM en deux. Et l’ASM en trois. Dans un mercato, il y a les mouvements, mais aussi l’effectif en place. Et l’OM a un bon effectif qui demande à être relancé. Garcia a abîmé des joueurs très bons. Je ne suis pas inquiet pour l’OM. À l’ASM, il n’y a rien. Et Lyon a bien géré son marché des transferts »,, constate Giovanni Castaldi, qui donne un avis très favorable à Lyon.