OL : Lyon ne fait rire personne à Barcelone, voilà pourquoi...

Le match tant attendu approche pour l’Olympique Lyonnais, qui affrontera Barcelone en 8e de finale aller de la Ligue des Champions le 19 février prochain. Les hommes de Bruno Genesio ne seront évidemment pas favoris pour cette rencontre. Mais la victoire contre Manchester City lors de la phase de groupe prouve que l’OL est capable de rivaliser avec un grand d’Europe, sur un ou deux matchs. Et ça, personne ne l’a oublié du côté de Barcelone. Interrogé par L’Equipe, le défenseur Clément Lenglet a vanté les qualités lyonnaises, et notamment la force de frappe offensive des Gones.

« On en parle un peu bien sûr (du match contre Lyon). Tout le monde a vu ce qu'ils ont fait contre Manchester City (2-1, 2-2). Ils ont été excellents sur les deux matches. On connaît aussi leurs talents, surtout offensifs. Nous, les Français mais pas seulement, on sait qu'il y a des jeunes très performants. Donc il faudra être très méfiants. L'élimination contre l'AS Rome est encore dans les têtes ici (la saison dernière en quarts de finale, 4-1, 0-3). Elle a fait très mal. Si nous prenons les Lyonnais à la légère ? Absolument pas ! » a expliqué le défenseur de Barcelone, titulaire en Catalogne depuis la blessure de Samuel Umtiti. Et qui attend avec impatience de retrouver la France à l’occasion de ce choc européen…