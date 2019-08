OL : Lyon ne cédera pas à cette folie au mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Vendredi, le média belge HLN confirmait l’intérêt de l’Olympique Lyonnais pour le milieu relayeur de Stuttgart, Orel Mangala. Marseille et Lille seraient également sur le coup, mais la valeur du joueur serait estimée à environ 30 ME par le club allemand. De quoi refroidir les trois clubs français intéressés et notamment Jean-Michel Aulas, lequel a bien l’intention de renforcer son effectif d’ici la fin du mercato, mais certainement pas en dépensant de telles sommes durant le mois d’août.

En effet pour Bilel Ghazi, c’est une enveloppe comprise entre 10 et 15 ME que l’Olympique Lyonnais souhaite dédier au recrutement d’un milieu de terrain au profil relayeur. Dans l’idée de Juninho et de Sylvinho, c’est un joueur gaucher qu’il serait préférable de recruter. Par ailleurs, les Gones disposeraient de plus de moyens afin de recruter un ailier, notamment en cas de départ de Maxwel Cornet ou de Bertrand Traoré. Autant d’informations qui promettent une fin de mercato agitée à l’Olympique Lyonnais, malgré l’entame parfaite de championnat avec le large succès contre Monaco à Louis II (0-3).