OL : Lyon n’a aucune intention de lâcher ce joker de luxe au mercato

Dans : OL, Mercato.

C’est ce qui fait le charme d’une saison. Critiqué et mis à l’écart en début d'exercice, Maxwel Cornet est revenu dans les petits papiers de l’OL après la blessure de Bertrand Traoré, et les supporters rhodaniens ne peuvent pas s’en plaindre. Plusieurs matchs réussis, un coup-franc victorieux face à Nancy et encore une solide performance face au PSG, l’Ivoirien a accompli sa mission. Cela lui a permis de se faire repérer aussi, par le Borussia Dortmund et Valence. S’il n’est pas décideur final dans ce dossier, Bruno Genesio a bien fait comprendre qu’un tel départ n’était pas envisagé et serait un véritable coup dur pour la suite de la saison.

« Mon souhait c’est de conserver Maxwel Cornet. Il a déjà montré qu’on avait eu raison de le faire car il s'est montré performant et décisif. On a besoin de joueurs à ce poste avec des matchs tous les trois jours. On en a besoin si veut remplir nos objectifs de fin de saison », a prévenu l’entraineur lyonnais, qui ne se voit pas chambouler son attaque en une semaine, alors que l’ancien messin retrouve justement ses sensations.