OL : Lyon joue en marchant, ce consultant prévient Sylvinho

Dans : OL, Ligue 1.

Après les deux belles entrées en matière en Ligue 1, Lyon n’a pris qu’un point en deux matchs. Rien de dramatique mais le PSG a déjà pris la tête du championnat, et l’écart si souvent décrié par le passé ne doit pas commencer à se creuser. Pour cela, il va falloir réveiller les consciences et ne pas retomber dans les travers de la saison dernière. Pour Sidney Govou, cela veut dire réellement y aller à fond dans les rencontres, et ne plus se reposer sur la simple maitrise collective du ballon. Une leçon donnée par l’ancien attaquant de l’OL dans les colonnes du Progrès.

« On peut avoir toutes les bonnes intentions du monde, si on ne met pas les ingrédients nécessaires – courses, goût de l’effort -, on ne gagne pas un match aujourd’hui. Il faut avoir envie de faire les efforts les uns avec les autres, car le football est un sport d’équipe. Le foot est en train de changer. On a connu le Barça de Guardiola, où la maîtrise du ballon était la priorité, mais aujourd’hui, si on ne met pas d’impact, on perd le match. On ne gagne plus une rencontre sans intensité. Ce n’est pas un hasard si dernière finale de Ligue des Champions a opposé Liverpool à Tottenham, deux équipes où le collectif prime. À l’OL, je ne pense pas qu’on soit dans la même sphère que l’année dernière, les joueurs ont compris, le coach a changé. Mais quand tout le monde n’est pas le même sens, tu ne gagnes pas le match, même si je reste moins critique sur le match contre Bordeaux que sur celui de Montpellier. Samedi, il y a eu une contre-performance comptable. Mais ce match montre aussi l’état d’esprit, celui de la première période, que l’OL devra avoir pour réussir sa saison », a livré le consultant, qui aimerait que le niveau d’exigence à Lyon soit nettement réévalué, sous peine de souffrir, notamment en Ligue des Champions.