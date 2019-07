OL : Lyon jette l’éponge et fait une fleur à Lille au mercato

Dans : OL, Mercato, LOSC, Rennes.

Souvent en discussions sur le marché des transferts ces dernières années, Lyon et Lille ont encore fait affaire cet été, avec Thiago Mendes et Youssouf Koné.

Cette fois, c’est en concurrence que se retrouvent les deux clubs pour la piste menant à Benjamin André. Le milieu de terrain du Stade Rennais enchaine les saisons régulières, et aimerait faire le grand saut pour tenter de rejoindre une équipe qui évolue en Ligue des Champions. Le LOSC a frappé le premier avec une offre repoussée, puis une seconde qui a connu le même sort. De ces hésitations, Lyon en a profité pour prendre ses renseignements et se placer pour le capitaine du club breton.

Mais selon L’Equipe, ce n’est pas allé plus loin, puisque l’OL est désormais en position d’attente au milieu de terrain, et n’envisage de passer à l’action que si Nabil Fékir devait être vendu. Résultat, le champ est libre pour les Dogues, qui peuvent conclure la venue de l’ancien de l’AC Ajaccio si jamais ils trouvent les arguments pour convaincre Rennes. Pour le moment, ce n’est pas le cas. Et si ce dossier devait rester en stand-by, l’OL se réserve bien évidemment le droit de réattaquer en cas de vente de son capitaine pendant le marché des transferts. Autrement dit, Lille ferait bien de profiter de cette accalmie pour boucler ce recrutement.