OL : Lyon impressionne tout le monde, même Pierre Ménès

Dans : OL, Ligue 1.

Ce vendredi soir, en ouverture de la deuxième journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais s’est régalé comme jamais dans son Groupama Stadium. Grâce à son énorme succès contre Angers (6-0), les Gones ont logiquement récupéré la place de leader du championnat de France en doublant le PSG. Deux matchs, deux victoires, 9 buts marqués pour zéro encaissé… Autant dire que le duo Juninho - Sylvinho a parfaitement réussi ses grands débuts à la tête de l’OL. Tout cela grâce notamment à Aouar (1 but, 2 passes), Dembélé (3 buts) et Depay (3 buts, 1 passe).

Mais pas que selon Pierre Ménès, pour qui les Gones sont surtout impressionnants d’un point de vue collectif et tactique. « Impressionnant OL, avec une tactique très spéciale : milieux très hauts, latéraux super défensifs, mais une efficacité offensive remarquable. Et surtout une intensité sans relâche. Plus qu’intéressant », a avoué, sur Twitter, le journaliste de Canal+, qui a donc hâte de voir ce que Lyon va faire dans la suite de cette saison, et notamment en septembre prochain contre Paris au Parc OL...