OL : Lyon hésite beaucoup sur ce milieu à 11ME

Dans : OL, Mercato, SCO.

Vendredi soir, Florian Maurice était au stade Raymond-Kopa afin d'assister au match de gala entre le SCO Angers et Arsenal. Et si le patron du recrutement de l'Olympique Lyonnais était là, ce n'était pas pour superviser un joueur des Gunners, mais Jeff Reine-Adélaïde, le milieu de terrain angevin. Alors qu'il a encore trois ans de contrat avec le SCO, l'international Espoirs français suscite bien des convoitises, et l'OL n'est pas la seule équipe à avoir un oeil sur lui. Mais si Florian Maurice avait un oeil sur Jeff Reine-Adélaïde, cette piste ne semble pas réellement être très chaude pour Lyon.

Selon Le Progrès, malgré l'intérêt de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas n'a pour l'instant fait aucune offre concrète à son homologue angevin pour Jeff Reine-Adélaïde. L'OL hésite encore sur ce dossier, et le risque est désormais grand que le milieu de terrain de 21 ans parte du SCO mais pas pour rejoindre la capitale des Gaules. En marge de la rencontre, Jeff Reine-Adélaïde a en effet reconnu qu'il était en pleine phase de réflexion concernant son avenir, ouvrant ainsi les portes à un départ d'Angers. Mais à priori, ce ne sera pas pour rejoindre l'effectif de Sylvinho, le nom de Lille revenant le plus souvent.