OL : Lyon grillé par l'ASSE et l'OM, le cauchemar d'Aulas prend forme

Battu par Dijon à la surprise générale samedi après-midi, l’Olympique Lyonnais doit désormais regarder dans son rétroviseur.

Car les Gones ne sont pas encore certains de terminer sur le podium. En effet, Saint-Etienne n’est plus qu’à six points et Marseille peut encore rêver d’un improbable exploit malgré un retard conséquent de huit points. Consultant pour Canal Plus, Pascal Dupraz estime que les Verts et les Phocéens font bien d’y croire. Car les dernières performances lyonnaises laissent penser que l’équipe de Bruno Genesio peut craquer totalement le money-time.

« Saint-Étienne doit regarder en haut ou en bas ? La meilleure chose à faire pour ne pas se faire rattraper, c’est de regarder ce qui se passe au-dessus. L’ASSE sur le podium, c’est possible ? Quand on voit le match de Lyon contre Dijon et sa demi-finale de Coupe de France, on peut se dire que la troisième place peut être envisagée pour les Stéphanois, comme pour les Marseillais, quoi qu’on en dise » a confié l’ancien entraîneur de Toulouse, pour qui le suspense est encore entier dans la course au podium en Ligue 1. Un suspense dont Jean-Michel Aulas se passerait bien…