OL : Lyon fait un grand pas vers une nouvelle recrue au mercato

Dans : OL, Mercato.

Après avoir validé la prochaine arrivée estivale de Martin Terrier, l'Olympique Lyonnais est en train de boucler un deuxième dossier mercato.

« Recruter en janvier pour des joueurs qui viendraient en juillet, c’est exactement ce sur quoi on travaille de façon active ». En début de mercato hivernal, Jean-Michel Aulas avait clairement annoncé la couleur. Et il n'a pas menti puisque Lyon transforme les dires de son président en actes. Alors que le jeune Martin Terrier est attendu à l'OL la semaine prochaine pour passer sa visite médicale et signer son nouveau contrat, avant de repartir en prêt à Strasbourg en deuxième partie de saison, le club rhodanien continue aussi de plancher sur d'autres dossiers, et notamment en défense.

Si plusieurs pistes ont été évoquées durant ce mois de janvier, la troupe de Bruno Genesio semble avoir mis sa priorité sur Oumar Solet. Défenseur central de Laval en National, l'international français U18 est désormais tout proche du Rhône, puisqu'il a déjà trouvé un terrain d'entente avec la formation de Jean-Michel Aulas, selon France Football. Sauf qu'il manque encore l'accord entre les deux clubs. Si Nottingham Forest rôde, l'OL pourrait rapidement boucler l'affaire puisque Laval ne réclame que 1,5 millions d'euros pour lâcher son joueur à fort potentiel. Une somme pratiquement dérisoire pour Lyon, qui s'apprête donc à s'assurer un bel avenir en recrutant des jeunes joueurs prometteurs dès ce mercato de janvier.