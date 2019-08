OL : Lyon fait peur, Sylvinho rassure les supporters

Dans : OL, Ligue 1.

En s'inclinant ce samedi (3-0) à Bournemouth, l'Olympique Lyonnais a confirmé que sa phase de préparation était très compliquée, la formation de Sylvinho semblant bafouiller son football, notamment à cause d'une défense totalement à la rue. Et forcément, compte tenu des nombreux changements intervenus cet été, des supporters de l'OL commencent à avoir quelques doutes sur les performances à venir de la formation de Jean-Michel Aulas. Mais malgré la prestation famélique de son équipe en Angleterre, le successeur de Bruno Genesio se veut rassurant.

Car pour Sylvinho tout va rapidement s'arranger pour l'Olympique Lyonnais. « Ce n’était pas un bon match. On a eu un gros mois de travail avec une grosse préparation physique. On va continuer à travailler notamment sur la production du jeu. Je crois en mes joueurs et ils ont ma confiance. On doit encore travailler défensivement. On a concédé trop de buts sur la préparation. C’est le travail de toute l’équipe. Il faut qu’on trouve la bonne organisation. C’est mon boulot. On sera prêts vendredi », a annoncé l'entraîneur brésilien de l'OL, qui ne semble pas craindre le premier déplacement de la saison de Ligue 1, ce sera à Monaco en ouverture du Championnat.