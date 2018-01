OL : Lyon explique pourquoi ce jeune attaquant va cartonner

Dans : OL, Ligue 1.

Malgré les nombreux transferts réalisés ces derniers mois, l’Olympique Lyonnais continue de s’appuyer sur son centre de formation.

Cette saison encore, Bruno Genesio n’hésite pas à utiliser les plus jeunes joueurs de son groupe. L’entraîneur des Gones, confronté à l’absence de Mariano Diaz, a donné sa chance à l’attaquant Amine Gouiri (17 ans) à Nancy (victoire 2-3) samedi en Coupe de France. Rien de surprenant pour le directeur de l’académie lyonnaise Jean-François Vulliez, sous le charme de l’international U18 tricolore sur et en dehors du rectangle vert.

« C’est un bon garçon, j’aime bien sa personnalité, a confié le dirigeant au Dauphiné Libéré. Il ne parle pas beaucoup mais on n’est pas obligé de parler (sourire). L’objectif, c’est d’être efficace sur le terrain. Il est très sain, très agréable, c’est quelqu’un avec qui tu peux échanger. Sa force, déjà, c’est qu’il aime vraiment le foot et, surtout, malgré son gabarit, il est très véloce. »

Un attaquant complet

« Il a des appuis courts et peut très vite changer de direction dans la surface de réparation pour se mettre en position de frappe et il est très adroit devant le but, a ajouté le Haut-Savoyard. Il est costaud, assez imposant physiquement malgré son âge, il résiste aux duels avec les défenseurs. Il est intelligent dans le jeu, dans la profondeur, comme en appui. Il a déjà un bagage intéressant. » Toutes compétitions confondues, Gouiri compte cinq apparitions cette saison avec l’OL.