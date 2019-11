OL : Lyon et la stratégie du bus, c'est interdit à Lyon

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais se déplace ce samedi à Toulouse et la formation de Rudi Garcia n'aura qu'un but, gagner pour confirmer le succès du week-end dernier.

Après la difficile victoire contre Metz, au Groupama Stadium, l’Olympique Lyonnais doit impérativement confirmer son redressement à l’occasion d’un déplacement à Toulouse jamais facile. D’autant que depuis la venue d’Antoine Kombouaré sur son banc, le TFC semble (un peu) plus conquérant. Mais quoi qu’il en soit, Rudi Garcia l’a confié, ne comptez pas sur lui pour imposer aux joueurs de l’OL une tactique qui n’est pas dans les gènes du club, à savoir la défense à tout prix.

Et le coach lyonnais de s’expliquer. « Il faut enchaîner et s’appuyer sur ce qu’on a fait de bien. On n’est pas solide en mettant le bus devant le but, ce n’est pas l’ADN du club ni de notre effectif. On peut être très offensif et ne pas prendre de but (...)Le succès face à Metz a été important pour la vie du groupe, on a retrouvé plus de sourires sur les visages, la jauge de la confiance est remontée », a expliqué Rudi Garcia, conscient qu’une victoire à Toulouse est le meilleur moyen de préparer sereinement le déplacement de la semaine prochaine à Marseille. Dans le cas contraire, les choses pourraient se tendre dans la capitale des Gaules