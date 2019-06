OL : Lyon et Juninho conseillés par Puydebois au mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Avec les arrivées de Juninho et de Sylvinho, l’Olympique Lyonnais va entrer dans une nouvelle ère.

Il y avait la phase 1 après la construction du Groupama Stadium. Désormais, il va y avoir la phase 2 du grand projet OL ! Celle-ci, qui doit ramener le club rhodanien vers les sommets du football européen, sera donc sous la responsabilité d’un duo brésilien. Depuis quelques jours, Juninho est la nouvelle tête de gondole de l’OL, vu que le directeur sportif a imposé Sylvinho au poste d’entraîneur. Désormais, les deux hommes devront, avec l’aide de Jean-Michel Aulas et de Florian Maurice, accomplir un bon recrutement. Et pour que celui-ci soit bénéfique, Nicolas Puydebois estime que l’OL va devoir prendre un joueur par ligne, minimum.

« Si j’étais directeur sportif, il est évident qu’en priorité, j’irais chercher un défenseur central. Il faut également un milieu, notamment pour combler l’éventuel départ de Ndombele. Rongier ? Je ne sais pas si c’est assez bon pour Lyon. Dans ce secteur de jeu, il faut également voir si on s’appuie sur Diop ou pas. Va-t-il gagner en maturité et s’affirmer à l’OL ? Caqueret pointe le bout de son nez, il est pas mal, mais va-t-il tenir le choc en L1 ? Là aussi, c’est une interrogation. Etant donné que maintenant on a un avant-centre imposant comme Dembélé, j’aimerais bien qu’on recrute des ailiers de rupture, rapides, qui amènent des centres pour exploiter le jeu de tête de Dembélé », a expliqué, sur le site Olympique et Lyonnais, le consultant, qui souhaite également donner les clés du jeu lyonnais à Memphis Depay.