OL : Lyon est une équipe nulle, Gilles Favard craque

Dans : OL, Ligue 1.

En une semaine, et deux matches au Groupama Stadium, l'Olympique Lyonnais a été sorti par Strasbourg en Coupe de la Ligue et tenu en échec par Reims en Ligue 1. Deux résultats qui ont fortement déplu aux supporters de l'OL, mais aussi à Gilles Favard. Après avoir vu Lyon-Reims, le consultant a été très dur avec la formation de Bruno Genesio et il ne voit pas réellement la moindre excuse pour l'Olympique Lyonnais.

Avec sa verve habituelle, Gilles Favard a tapé sur la tête de Lyon. « Si le match OL-Reims se résume à la VAR, c’est dommage car la médiocrité des arbitres on la connaît, on ne va pas en discuter 120 ans, c’est à chaque fois pareil. Mais on peut parler de la médiocrité de l’équipe lyonnaise on peut en parler. J’ai bien regardé le match et franchement les Lyonnais ne sont pas bons. Il faut arrêter de penser que c’est une bonne équipe. Les deux latéraux sont très mauvais. Ferland Mendy en équipe de France c’est sérieux ? Ndombele n’est que l’ombre de lui-même, Aouar n’a pas fait une passe, Fekir on ne sait pas ce qu’il a. Il y a des joueurs faibles franchement. Dubois est faible, la défense centrale c’est lourdos...mais heureusement ce n’était que Reims. S’ils avaient joué contre une équipe ambitieuse ils seraient passés à la moulinette », a lancé le consultant de la chaîne L'Equipe, très remonté contre l'OL.