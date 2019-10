OL : Lyon est un petit club, Aulas brutalement attaqué

Dans : OL, Ligue 1.

José Mourinho, Laurent Blanc, Arsène Wenger… Tous ces noms ont circulé du côté de l’Olympique Lyonnais au cours de la semaine écoulée. Mais finalement, c’est, à la surprise générale, Rudi Garcia qui a signé un bail jusqu’en 2021 avec le club rhodanien. Un choix pas vraiment en adéquation avec les annonces de Jean-Michel Aulas selon Emmanuel Petit, lequel n’y a pas été de mainmorte sur l’antenne de RMC pour critiquer le président de l’OL.

Pour l’ancien milieu défensif de l’Equipe de France, l’Olympique Lyonnais a tout simplement prouvé qu’il était incapable d’attirer un grand entraîneur. « Je veux bien que Lyon fasse des effets d’annonce en disant qu’ils veulent recruter un grand entraîneur. Mais l’OL n’a pas le profil et les atouts de séduction pour faire venir des grands entraîneurs. Il faut changer la communication dans ce club… Et d’une manière générale, il y a vraiment beaucoup de choses qui ne vont pas à Lyon en dehors de la communication. Cela m’inquiète réellement » a indiqué Emmanuel Petit, alors qu’un entraîneur comme José Mourinho a clairement indiqué au président Jean-Michel Aulas qu’il n’était pas intéressé par le challenge. L’OL a donc encore du boulot avant de devenir un cador européen qui intéresse les plus grands entraîneurs de la planète…