OL : Lyon est surcoté, Sidney Govou balance un scud

Dans : OL, Ligue 1.

Questionné sur la saison de l'Olympique Lyonnais, Sidney Govou n'a pas forcément été très gentil avec son ancienne équipe.

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions face au FC Barcelone et bien installé sur le podium de la Ligue 1, l'OL est en train de remplir tous ses objectifs de la saison. Hormis en Coupe de la Ligue, où Lyon est sorti par la petite porte face à Strasbourg, le club rhodanien reste en lice dans trois compétitions, y compris en Coupe de France, où le but sera d'aller au bout pour soulever un premier trophée depuis 2012. Quoi qu'il en soit, cet exercice lyonnais a tout pour être réussi sous les ordres d'un Bruno Genesio en suspens par rapport à son avenir. Malgré tout, Sidney Govou pense que l'Olympique Lyonnais est clairement surcoté.

« C’est une équipe assez compliquée à juger depuis 2-3 ans. En termes de résultats, ils sont présents malgré tout, mais après quand on voit comment l’équipe évolue, c’est assez incompréhensible. Ils peuvent jouer des matchs de très haut niveau contre des grandes équipes comme Manchester City ou dans le derby. Après, une bonne équipe avec des grands joueurs, ce ne doit pas être que dans les grands matchs. Si on veut se comparer aux meilleurs joueurs et aux meilleures équipes, il faut avoir la même mentalité dans les gros matchs comme dans les petits. Pour moi, Lyon est une équipe à gros potentiel, mais je pense qu’on la met peut-être trop en avant par rapport à son vrai potentiel. L’attente est sûrement trop grande », a expliqué, sur Foot Mercato, le consultant de Canal+, qui pense donc que les Gones manquent de rigueur pour être davantage réguliers en termes de résultats tout au long d'une saison.