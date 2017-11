OL : Lyon est sur une incroyable série, Marcelo menace

Dans : OL, Ligue 1.

Avant le match de ce dimanche après-midi à Nice, l'Olympique Lyonnais reste sur une incroyable série d'une seule défaite en vingt-deux matches toutes compétitions confondues et cette défaite remonte déjà au dimanche 17 septembre, c'était bien évidemment lors d'un PSG-OL de gala au Parc des Princes. Avec 14 victoires, 8 nuls et 1 défaite toutes compétitions confondues, l'Olympique Lyonnais arrive donc à Nice avec de gros espoirs.

Et pour Marcelo, qui s'est installé au coeur de la défense rhodanienne, il est évident que l'OL doit jouer chaque match pour le gagner, un point c'est tout. « Quand on est à l’OL on ne peut pas penser à perdre ! », prévient très clairement le joueur brésilien arrivé à l’Olympique Lyonnais lors du dernier mercato. Car pour Marcelo, il serait tout à fait anormal que ses coéquipiers et lui ne visent pas la perfection cette saison, le défenseur ayant visiblement entendu parler des passages à vide connus par l'OL les saisons passées. Le message passé dans Le Progrès par l'ancien joueur du Besiktas et de Hanovre a le mérite d'être clair.