OL : Lyon est au parfum, un allo de Cologne va venir pour Cornet !

Le mercato d'été est désormais terminé depuis presque deux mois, mais déjà on commence à réfléchir à la prochaine période des transferts en janvier 2018. Du côté de l'Olympique Lyonnais, certains joueurs semblent intéresser plusieurs clubs européens et c'est notamment le cas de Maxwell Cornet. Le nom de l'attaquant de l'OL avait déjà circulé en juillet du côté de l'AS Rome ou bien encore de Dortmund, où l'on en faisait un possible successeur à Ousmane Dembélé.

Mais finalement Cornet est resté à l'Olympique Lyonnais. Cependant, l'hypothèse d'un départ en janvier prochain rejaillit ce mercredi. C'est le puissant tabloïd allemand Bild qui l'affirme, le joueur de l'OL est la priorité numéro 1 du FC Cologne. Pour faire venir l'attaquant de 20 ans, les dirigeants allemands auraient déjà proposé près de 15ME. Actuellement, Cologne pointe à ...la dernière place de Bundesliga. Pas de quoi exciter Maxwell Cornet, même si d'ici le début de l'année prochaine les choses peuvent changer dans le bon sens.