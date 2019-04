OL : Lyon est au bout du rouleau, Anthony Lopes prend peur

Dans : OL, Ligue 1.

Anthony Lopes, gardien et capitaine de l’OL, après la défaite à Nantes (2-1) : « On est dans une période très très compliquée… On manque un peu de tout, on ne cherche pas d’excuses, on doit trouver des solutions très rapidement. Car si on continue sur ce rythme-là, on ne va pas avancer et ça va revenir de derrière. Il faut conserver cette troisième place dans un premier temps. Ce sont les joueurs sur le terrain qui ont les clés. On est dans une phase très négative. On a vécu une semaine très compliquée, que ce soit dans les têtes, physiquement ou moralement. On a un gros coup de moins bien. Là, c'est un nouveau coup de massue… Il faut remettre la machine en route, on doit rentrer dans les objectifs. C’est tendu, c’est normal. On n’a pas été à la hauteur », a-t-il déclaré sur Canal+.