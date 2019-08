OL : Lyon espère le départ de ce très cher Yanga-Mbiwa

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Ce week-end, une information surprenante a été révélée par Le Parisien. En effet, l’Olympique Lyonnais aurait été devancé par le club de Derby County dans le dossier Krystian Bielik, un prometteur défenseur évoluant à Arsenal. Malgré l’échec des Gones, cette information confirme que le club rhodanien recherche un défenseur central au mercato, en dépit de la présence de nombreux joueurs dans ce secteur de jeu (Denayer, Andersen, Marcelo, Solet, Yanga-Mbiwa). Visiblement, l’OL semble vouloir faire le tri à ce poste.

Et selon les informations de Marc Mechenoua, journaliste plutôt bien informé sur les intentions de Lyon au mercato, l’une des priorités de Jean-Michel Aulas serait toujours de trouver une porte de sortie à Mapou Yanga-Mbiwa. « Marcelo et Mapou poussés dehors ? Yanga-Mbiwa c’est sûr. Il a un très gros salaire et ne joue pas » a indiqué le journaliste du Parisien, ne confirmant en revanche pas les informations concernant Marcelo, lequel serait également poussé gentiment vers la sortie par l’état-major de l’Olympique Lyonnais au mercato.