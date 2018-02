OL : Lyon épate la France avec son mercato

Dans : OL, Mercato.

Jean-Michel Aulas l’avait annoncé, son club s’est exécuté. L’Olympique Lyonnais a clairement préparé l’avenir en ce mois de janvier, en faisant venir Oumar Solet, défenseur de Laval, Martin Terrier, attaquant de Lille, et Léo Dubois, latéral de Nantes, afin de préparer la saison prochaine dans les meilleures dispositions. Des opérations qui surprennent en France, où l’habitude est tout de même d’utiliser très rapidement les joueurs achetés. Néanmoins, ces dernières années, Monaco a lancé cette mode, et Lille a tenté aussi sa chance dans ce domaine. Mais les coups réussis par Lyon récemment forcent en tout cas l’admiration des autres clubs, comme l’écrit Le Progrès ce jeudi.

« Aujourd’hui c’est tout ce travail d’anticipation qui est valorisé en interne bien sûr mais pas seulement. Dans les coulisses du foot, dirigeants de clubs et agents soulignent le temps d’avance et le savoir-faire lyonnais, ainsi que le travail colossal effectué par son responsable de la cellule recrutement, Florian Maurice, qui multiplie les voyages, les observations, les rencontres avec les joueurs. Sur ses nouveaux terrains de chasse, cet OL a trouvé sa place », a expliqué le quotidien régional, pour qui le retour d’un certain pouvoir économique à Lyon permet aussi de réaliser ces opérations, sous la coupe d’un Florian Maurice de plus en plus apprécié dans son domaine.