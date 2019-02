OL : Lyon enchaine les victoires, merci le Barça

Dans : OL, Ligue 1, Ligue des Champions.

L’Olympique Lyonnais s’offre enfin une série, et a démontré à Guingamp ce jeudi soir son sérieux et sa régularité, chose qui n’était pas de mise en première partie de saison.

La perspective de jouer le FC Barcelone dans quelques jours suscite forcément un engouement légitime, mais n’empêche pas les Lyonnais de donner le meilleur d’eux-mêmes. Pas question de zapper les matchs pour ne penser qu’à la Ligue des Champions, l’idée est d’enchainer les grosses performances pour répondre présent face au Barça, comme l’explique Maxwel Cornet.

« On n'a pas vu un grand Lyon contre Guingamp, ce qu'il faut retenir c'est la victoire. La qualification. On aurait pu se mettre à l'abri bien avant, mais on enchaîne beaucoup les matches et on l'a ressenti dans les jambes. On est sur une bonne lancée, une bonne dynamique. Barcelone, c'est dans un coin de notre tête, c'est vrai, on ne va pas se le cacher, mais c'est en faisant des matches complets et aboutis qu'on va préparer le match qui arrive. En gardant le sérieux qu'on a depuis quelque temps », a fait savoir le deuxième buteur lyonnais de la soirée. Le joker de l’OL en Ligue des Champions revient à forme au bon moment, le Barça peut trembler…