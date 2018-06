OL : Lyon donne les chiffres pour Diakhaby

Dans : OL, Mercato.

Ce jeudi, Mouctar Diakhaby a signé au FC Valence. Et comme à son habitude, l’Olympique Lyonnais a dévoilé les chiffres de ce transfert. Il s’agit donc d’une transaction à 15 ME, avec 2 ME de bonus éventuels et un intéressement sur la plus-value en cas de futur transfert du défenseur central. « Cet intérêt pour le jeune international espoir, passé par l’Academy de l’Olympique Lyonnais démontre une nouvelle fois la qualité de la formation dispensée à l’Academy. L’Olympique Lyonnais remercie Mouctar et lui souhaite bonne chance au FC Valence », a livré l’OL dans un communiqué.