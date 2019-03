OL : Lyon donne des nouvelles d’Anthony Lopes

Dans : OL, Ligue 1.

Totalement sonné à Barcelone après un choc reçu à la tête en première période, Anthony Lopes a fini par logiquement céder sa place quelques minutes plus tard. Victime d’un traumatisme crânien, le gardien portugais n’était pas bien en rentrant aux vestiaires, vomissant et se plaignant de la tête. Il a ainsi passé des premiers examens et l’Olympique Lyonnais a communiqué à ce sujet ce jeudi soir.

« Anthony Lopes a été victime hier d'un choc avec un joueur de Barcelone entraînant une suspicion de commotion cérébrale sans perte de connaissance. Le staff médical du club suit le protocole « commotion cérébrale » qui s'applique dans un tel contexte. Dans ce cadre, Anthony Lopes va ainsi rencontrer un médecin neurologue expert, demain vendredi soit 48 h après le choc, qui sera seul habilité à se prononcer sur la durée de son indisponibilité éventuelle », a livré le club rhodanien, qui laisse donc totalement la parole au corps médical sur ce coup. Et logiquement, cela devrait entrainer le forfait du Portugais pour le match contre Montpellier prévu dimanche à 14h30.