OL : Lyon donne 90 minutes aux Ultras pour prouver qu'ils sont sages

Les supporters les plus chauds de l'Olympique Lyonnais ont eu la mauvaise surprise lors du match contre Hoffenheim de voir que des filets avaient été installés au bas des virages. Il s'agissait pour l'OL d'éviter le moindre souci, le club de Jean-Michel Aulas étant sous la menace d'une très lourde sanction par l'UEFA. Mais à une semaine de la réception de Manchester City en Ligue des champions dans un match encore décisif, les dirigeants de l'Olympique Lyonnais se demandent encore s'ils vont laisser ces filets pour la réception des Citizens.

Et pour mettre les supporters devant leurs responsabilités, il a été décidé que les filets ne seraient pas installés vendredi soir contre l'AS Saint-Etienne. Si tout se passe bien, alors il en sera de même contre Manchester City. C'est ce qu'a annoncé Xavier Pierrot. « OL-ASSE c’est un gros match avec un peu de tension, c’est un derby donc on sait ce que ça veut dire. On a fait le choix de retirer les filets suite au match contre Hoffenheim, et en fonction de ce qui se passera vendredi soir on prendra la décision dès samedi matin de les remettre ou pas pour la réception de Manchester City. On se pose encore la question parce qu’on sait qu’un stade avec des filets c’est pas ce qu’on recherche. Donc on espère que notre public, dans les deux virages mais aussi dans le reste du stade, sera compréhensif par rapport à ça et respectera l’aire de jeu, les 22 acteurs, les arbitres pour que tout se passe bien vendredi soir et que le club revienne en arrière et décide de ne pas remettre les filets contre City le mardi d’après », a clairement prévenu le stadium manager de l'Olympique Lyonnais.