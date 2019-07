OL : Lyon doit éviter cette énorme erreur au mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Très courtisé au mercato, Moussa Dembélé a renforcé sa cote Outre-Manche en inscrivant un doublé face à Arsenal en seulement 45 minutes, dimanche à l’Emirates Stadium. Indiscutablement, l’avant-centre tricolore est le Lyonnais le plus courtisé, à une semaine et demi de la fin du mercato en Premier League. Dans le viseur de Manchester United, le meilleur buteur de la saison dernière à Lyon ne serait plus forcément contre un départ. Mais pour Nabil Djellit, les Gones feraient une erreur monumentale en cédant aux sirènes anglaises dans ce dossier.

« Pour lui trouver un remplaçant ce serait vraiment dur. Il est bon. Quel intérêt pour Lyon ? Ils l’ont fait venir et s’est adapté en un an. Il a toutes les ficelles de la Ligue 1. En plus, il y a le fait que Fekir soit parti. Les gars autour grattaient des stats. Parfois, l’attaquant est moins servi. Moi ma question, c’est est-ce que l’équipe jouera pour lui ou pour des Depay ou Traoré. J’attends de voir ce que proposera Sylvinho » a indiqué dans des propos rapportés par FootRadio.com le chroniqueur de La Chaîne L’Equipe, pour qui l’Olympique Lyonnais se mettrait dans une vraie galère en vendant son avant-centre à un mois de la fin du mercato. D’autant que le club rhodanien, qui a touché le jackpot grâce à Fekir, Ndombele et Mendy, n’a plus un besoin vital de vendre.